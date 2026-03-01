Conférence Saint-Savinien
Conférence Saint-Savinien dimanche 29 mars 2026.
Conférence
24 rue du Centre Saint-Savinien Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 18:30:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Rencontre avec Elodie Texier
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24 rue du Centre Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 10 84 73 hiyori.boutique@gmail.com
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English :
Meeting with Elodie Texier
L’événement Conférence Saint-Savinien a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge