Conférence

24 rue du Centre Saint-Savinien Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 18:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Rencontre avec Elodie Texier

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24 rue du Centre Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 10 84 73 hiyori.boutique@gmail.com

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English :

Meeting with Elodie Texier

L’événement Conférence Saint-Savinien a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge