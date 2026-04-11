Sainte-Foy-de-Peyrolières

CONFÉRENCE SAINTE-FOY-DE-PEYROLIÈRES DANS L’HISTOIRE

CENTRE-BOURG Sainte-Foy-de-Peyrolières Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 17:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Plongez au cœur de l’histoire locale lors d’une conférence passionnante consacrée à Sainte-Foy-de-Peyrolières et à son évolution à travers les siècles.

Animée par Serge Naud, conférencier de l’Université du Temps Libre (UTL), cette rencontre vous invite à porter un regard nouveau sur le passé du village et les traces qu’il a laissées dans le paysage et la mémoire collective.

À travers anecdotes, repères historiques et questionnements captivants, la conférence explorera les mécanismes qui façonnent l’histoire coïncidences troublantes, cycles historiques ou encore héritage du passé dans notre quotidien. Une belle occasion de mieux comprendre le patrimoine et l’identité de Sainte-Foy-de-Peyrolières, tout en partageant un moment convivial autour de l’histoire locale.

Organisée par l’association AGORA, cette conférence s’adresse à tous les curieux, passionnés d’histoire et habitants souhaitant redécouvrir leur territoire. .

CENTRE-BOURG Sainte-Foy-de-Peyrolières 31470 Haute-Garonne Occitanie i.roquebert@sainte-foy-de-peyrolieres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dive into the heart of local history with a fascinating lecture on Sainte-Foy-de-Peyrolières and its evolution through the centuries.

L’événement CONFÉRENCE SAINTE-FOY-DE-PEYROLIÈRES DANS L’HISTOIRE Sainte-Foy-de-Peyrolières a été mis à jour le 2026-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE