Conférence Sainte Jeanne Antide, Le Patronage Sancey

Conférence Sainte Jeanne Antide

Le Patronage 12B Rue de Lattre de Tassigny Sancey Doubs

Conférence de sr Nunzia de Gori, Jeanne Antide à Naples novatrice dans une société encore féodale .

Jeanne-Antide arrive à Naples à la demande de Letizia Bonaparte (mère de l’Empereur) pour mettre en place dans la 3° ville d’Europe, une ville pauvre et miséreuse ce qu’elle a réussi à Besançon Hôpital, écoles, accueil des plus fragiles…

Elle va déposer les règles de sa congrégation à Rome auprès du Pape Pie VII avant de s’éteindre à Naples en 1826, après s’être vue interdite de séjour à Besançon. .

Le Patronage 12B Rue de Lattre de Tassigny Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 82 41

