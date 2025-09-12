Jurassic park et les Sciences (conférence) Salle Gobetti, Hexagone Autun

Jurassic park et les Sciences (conférence)

Salle Gobetti, Hexagone 2 Boulevard Frédéric Latouche Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 20:30:00

fin : 2025-11-27 22:00:00

Date(s) :

2025-11-27

Si vous aimez les dinosaures, le cinéma et les belles images, si vous êtes fans des trilogies Jurassic Park et Jurassic World, la Société d’Histoire Naturelle d’Autun Observatoire de la Faune de Bourgogne et le Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun vous proposent, à l’aide de Jean-Sébastien Steyer, paléontologue au Centre de Recherche en Paléontologie de Paris (CR2P), de confronter nos visions cinématographiques des dinosaures aux découvertes récentes en paléontologie Que sait-on désormais sur les dinosaures présentés dans les films ? Peut-on reconstituer des dinosaures ? A partir de quelles mines d’ambre ? Et faut-il y songer ? .

Salle Gobetti, Hexagone 2 Boulevard Frédéric Latouche Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 09 15 museum@autun.com

