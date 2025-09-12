Jurassic park et les Sciences (conférence) Salle Gobetti, Hexagone Autun
Jurassic park et les Sciences (conférence) Salle Gobetti, Hexagone Autun jeudi 27 novembre 2025.
Jurassic park et les Sciences (conférence)
Salle Gobetti, Hexagone 2 Boulevard Frédéric Latouche Autun Saône-et-Loire
2025-11-27 20:30:00
2025-11-27 22:00:00
2025-11-27
Si vous aimez les dinosaures, le cinéma et les belles images, si vous êtes fans des trilogies Jurassic Park et Jurassic World, la Société d’Histoire Naturelle d’Autun Observatoire de la Faune de Bourgogne et le Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun vous proposent, à l’aide de Jean-Sébastien Steyer, paléontologue au Centre de Recherche en Paléontologie de Paris (CR2P), de confronter nos visions cinématographiques des dinosaures aux découvertes récentes en paléontologie Que sait-on désormais sur les dinosaures présentés dans les films ? Peut-on reconstituer des dinosaures ? A partir de quelles mines d’ambre ? Et faut-il y songer ? .
Salle Gobetti, Hexagone 2 Boulevard Frédéric Latouche Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 09 15 museum@autun.com
