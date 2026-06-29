Conférence Salies-de-Béarn sous l’occupation allemande Salle du rez-de-chaussée Place du Bayaa Salies-de-Béarn
Conférence Salies-de-Béarn sous l’occupation allemande Salle du rez-de-chaussée Place du Bayaa Salies-de-Béarn jeudi 9 juillet 2026.
Salies-de-Béarn
Conférence Salies-de-Béarn sous l’occupation allemande
Salle du rez-de-chaussée Place du Bayaa Mairie de Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:30:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
La conférence présentera le récent travail de synthèse effectué par Jean Fourcade sur la vie de la station thermale, florissante jusqu’à la guerre et qui se voit coupée dans son élan. L’occupant prend place dans ses nombreux hôtels et pensions réquisitionnés, le quotidien de ses habitants est marqué par l’absence des prisonniers, les privations et la ligne de démarcation qui sépare la ville en deux.
Comment les salisiens ont vécu cette époque ? Philippe Labastie tentera d’y répondre. .
Salle du rez-de-chaussée Place du Bayaa Mairie de Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 84 98 museedusel64@orange.fr
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English : Conférence Salies-de-Béarn sous l’occupation allemande
L’événement Conférence Salies-de-Béarn sous l’occupation allemande Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Béarn des Gaves
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