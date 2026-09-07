Conférence : Salleboeuf d’autrefois en cartes postales, Salle Rosa Bonheur, Sallebœuf

Informations pratiques

Conférence : Salleboeuf d’autrefois en cartes postales Samedi 19 septembre, 16h00 Salle Rosa Bonheur Gironde

Gratuit. Limité à 200 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

L’association Les Reflets de Sallebœuf, en partenariat avec la municipalité, vous invite à une immersion au cœur de l’histoire du village.

À travers une projection commentée de cartes postales anciennes, redécouvrez Sallebœuf comme vous ne l’avez jamais vu : ses paysages d’autrefois, ses rues animées, ses commerces disparus, ses bâtiments emblématiques et le quotidien de celles et ceux qui ont façonné la commune.

Cette soirée mettra également à l’honneur les anciens, véritables passeurs de mémoire, dont les souvenirs éclairent l’histoire locale. Comprendre le passé permet de mieux apprécier le patrimoine qui nous entoure et de le transmettre aux générations futures.

À l’issue de la projection, un temps d’échange permettra à chacun de partager souvenirs, anecdotes et témoignages dans une ambiance conviviale.

Dans la même salle, vous pourrez également découvrir une exposition d’outils anciens et acquérir l’ouvrage réalisé par l’association Les Reflets de Sallebœuf, intitulé Sallebœuf d’hier à aujourd’hui.

La rencontre se clôturera autour d’un apéritif offert par la municipalité, afin de prolonger ce moment de découverte et de partage.

Salle Rosa Bonheur 1 avenue des Vignes 33370 Salleboeuf Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556212133 Salle de spectacle climatisée accueillant tout au long de l’année des événements associatifs et municipaux : concerts, représentations théâtrales, manifestations sportives, conférences et autres rendez-vous culturels ou festifs. Parking gratuit à proximité. Accès facilité grâce à une rampe adaptée aux personnes à mobilité réduite.

L’association Les Reflets de Sallebœuf, en partenariat avec la municipalité, vous invite à une immersion au cœur de l’histoire du village.

©mairiedesalleboeuf