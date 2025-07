Conférence Salles-Curan

Rue du grenier Salles-Curan Aveyron

20h30 Salle du Grenier de Monsieur. « La place des femmes lors de la première guerre mondiale » par Louis Mercadié. Organisé par les Amis d’Eugène Viala et du Lévezou. Le prix d’entrée est à titre participatif, fixé à 10€.

English :

8:30pm Salle du Grenier de Monsieur. « The place of women in the First World War » by Louis Mercadié. Organized by Les Amis d’Eugène Viala et du Lévezou. Admission is €10, on a voluntary basis.

German :

20:30 Uhr Saal des Grenier de Monsieur. « Die Stellung der Frauen während des Ersten Weltkriegs » von Louis Mercadié. Organisiert von den Amis d’Eugène Viala et du Lévezou. Der Eintrittspreis ist auf 10? festgelegt.

Italiano :

20.30 Salle du Grenier de Monsieur. « Il posto delle donne nella Prima Guerra Mondiale » di Louis Mercadié. Organizzata dagli Amici di Eugène Viala e Lévezou. L’ingresso è fissato a 10 euro.

Espanol :

20.30 h Salle du Grenier de Monsieur. « El lugar de las mujeres en la Primera Guerra Mundial » por Louis Mercadié. Organizado por los Amigos de Eugène Viala y Lévezou. El precio de la entrada es de 10 euros.

