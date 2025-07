Conférence Salles-Curan

Conférence Salles-Curan mardi 22 juillet 2025.

Conférence

Rue du grenier Salles-Curan Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-22

fin : 2025-07-22

Date(s) :

2025-07-22

20h30 Salle du Grenier de Monsieur. « L’eau en Aveyron, hier et aujourd’hui quels enjeux pour le XXIème siècle? » par Bruno GINISTY. Organisé par les Amis d’Eugène Viala et du Lévezou. Le prix d’entrée est à titre participatif, fixé à 10€.

10 .

Rue du grenier Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie

English :

8:30pm Salle du Grenier de Monsieur. « Water in Aveyron, yesterday and today: what’s at stake for the 21st century? » by Bruno GINISTY. Organized by the Friends of Eugène Viala and Lévezou. Admission is €10, on a contributory basis.

German :

20:30 Uhr Saal des Grenier de Monsieur. bruno GINISTY: « Wasser im Aveyron, gestern und heute: Welche Herausforderungen für das 21. Jahrhundert ». Organisiert von den Amis d’Eugène Viala et du Lévezou. Der Eintrittspreis beträgt 10 Euro.

Italiano :

20.30 Salle du Grenier de Monsieur. « L’acqua in Aveyron, ieri e oggi: quali sfide per il XXI secolo? » di Bruno GINISTY. Organizzato dagli Amici di Eugène Viala e Lévezou. L’ingresso è di 10 euro, su base volontaria.

Espanol :

20h30 Salle du Grenier de Monsieur. « El agua en Aveyron, ayer y hoy: ¿cuáles son los retos para el siglo XXI? por Bruno GINISTY. Organizado por los Amigos de Eugène Viala y Lévezou. Entrada: 10 euros, con carácter voluntario.

L’événement Conférence Salles-Curan a été mis à jour le 2025-06-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)