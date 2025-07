Conférence Salles-Curan

20h30 Salle du Grenier de Monsieur. « 1925, le roquefort, un produit millénaire, une appellation d’origine centenaire » par Sylvie VABRE. Organisé par les Amis d’Eugène Viala et du Lévezou. Le prix d’entrée est à titre participatif, fixé à 10€.

English :

8:30pm Salle du Grenier de Monsieur. « 1925, le roquefort, un produit millénaire, une appellation d’origine centenaire » by Sylvie VABRE. Organized by the Friends of Eugène Viala and Lévezou. Admission is by donation, set at 10?

German :

20:30 Uhr Saal des Grenier de Monsieur. « 1925, le roquefort, un produit millénaire, une appellation d’origine centenaire » (1925, der Roquefort, ein tausendjähriges Produkt, eine hundertjährige Ursprungsbezeichnung) von Sylvie VABRE. Organisiert von den Freunden von Eugène Viala und dem Lévezou. Der Eintrittspreis ist auf 10? festgelegt.

Italiano :

20.30 Salle du Grenier de Monsieur. « 1925, Roquefort, un prodotto millenario, una denominazione d’origine centenaria » di Sylvie VABRE. Organizzata dagli Amici di Eugène Viala e Lévezou. L’ingresso è fissato a 10 euro.

Espanol :

20.30 h Sala del Granero del Señor. « 1925, Roquefort, un producto milenario, una denominación de origen centenaria » por Sylvie VABRE. Organizado por los Amigos de Eugène Viala y Lévezou. El precio de la entrada es de 10 euros.

