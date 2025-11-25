Conférence santé AGIRC ARRCO Salle associative Barberie Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-25 11:00 –

Gratuit : oui Gratuit Sans inscriptionSi soucis pour s’y rendre, conatcter le 07 65 18 23 81 Senior

Une conférence pour obtenir des conseils de prévention santé : Loisirs, alimentation, sommeil, activité physique, santé mentale… Une conférence qui s’adresse à tous les seniors dès 60 ans.Et en plus, la possibilité de s’inscrire à un bilan de santé gratuit en suite!

Salle associative Barberie Nantes 44322

07 65 18 23 81