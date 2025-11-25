Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence santé AGIRC ARRCO Salle associative Barberie Nantes

Conférence santé AGIRC ARRCO Salle associative Barberie

Conférence santé AGIRC ARRCO Salle associative Barberie Nantes mardi 25 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-25 11:00 –
Gratuit : oui Gratuit Sans inscriptionSi soucis pour s’y rendre, conatcter le 07 65 18 23 81 Senior 

Une conférence pour obtenir des conseils de prévention santé : Loisirs, alimentation, sommeil, activité physique, santé mentale… Une conférence qui s’adresse à tous les seniors dès 60 ans.Et en plus, la possibilité de s’inscrire à un bilan de santé gratuit en suite!

Salle associative Barberie Nantes 44322
07 65 18 23 81