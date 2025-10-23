CONFERENCE >>> Santé salle du Cazala sous la place de la mairie Bize
CONFÉRENCE Santé >> spécial hiver / animée par Claudie Bourry, pharmacienne diplômée en phyto-aromathérapie.
Je veux utiliser les plantes et les huiles essentielles >>>
Comment prévenir et guérir les infections.
Inscrivez vous au 06 30 22 73 00
salle du Cazala sous la place de la mairie BIZE Bize 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 30 22 73 00
English :
CONFÉRENCE Santé >> spécial hiver / led by Claudie Bourry, a pharmacist with a diploma in phyto-aromatherapy.
I want to use plants and essential oils >>>
How to prevent and cure infections.
Register on 06 30 22 73 00
German :
GESUNDHEITSKONFERENZ >> speziell für den Winter / geleitet von Claudie Bourry, diplomierte Apothekerin für Phyto- und Aromatherapie.
Ich möchte Pflanzen und ätherische Öle verwenden >>>
Wie Sie Infektionen vorbeugen und heilen können.
Melden Sie sich an unter 06 30 22 73 00
Italiano :
CONFERENZA SULLA SALUTE >> speciale inverno / condotta da Claudie Bourry, farmacista diplomata in fitoaromaterapia.
Voglio usare le piante e gli oli essenziali >>>
Come prevenire e curare le infezioni.
Iscriversi al numero 06 30 22 73 00
Espanol :
CONFERENCIA DE SALUD >> especial invierno / dirigida por Claudie Bourry, farmacéutica diplomada en fitoaromaterapia.
Quiero utilizar las plantas y los aceites esenciales >>>
Cómo prevenir y curar las infecciones.
Inscribirse en el 06 30 22 73 00
