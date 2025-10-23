Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CONFERENCE >>> Santé salle du Cazala sous la place de la mairie Bize

CONFERENCE >>> Santé salle du Cazala sous la place de la mairie Bize jeudi 23 octobre 2025.

CONFERENCE >>> Santé

salle du Cazala sous la place de la mairie BIZE Bize Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23 18:30:00
fin : 2025-10-23

Date(s) :
2025-10-23

CONFÉRENCE Santé >> spécial hiver / animée par Claudie Bourry, pharmacienne diplômée en phyto-aromathérapie.
Je veux utiliser les plantes et les huiles essentielles >>>
Comment prévenir et guérir les infections.

Inscrivez vous au 06 30 22 73 00
  .

salle du Cazala sous la place de la mairie BIZE Bize 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 30 22 73 00 

English :

CONFÉRENCE Santé >> spécial hiver / led by Claudie Bourry, a pharmacist with a diploma in phyto-aromatherapy.
I want to use plants and essential oils >>>
How to prevent and cure infections.

Register on 06 30 22 73 00

German :

GESUNDHEITSKONFERENZ >> speziell für den Winter / geleitet von Claudie Bourry, diplomierte Apothekerin für Phyto- und Aromatherapie.
Ich möchte Pflanzen und ätherische Öle verwenden >>>
Wie Sie Infektionen vorbeugen und heilen können.

Melden Sie sich an unter 06 30 22 73 00

Italiano :

CONFERENZA SULLA SALUTE >> speciale inverno / condotta da Claudie Bourry, farmacista diplomata in fitoaromaterapia.
Voglio usare le piante e gli oli essenziali >>>
Come prevenire e curare le infezioni.

Iscriversi al numero 06 30 22 73 00

Espanol :

CONFERENCIA DE SALUD >> especial invierno / dirigida por Claudie Bourry, farmacéutica diplomada en fitoaromaterapia.
Quiero utilizar las plantas y los aceites esenciales >>>
Cómo prevenir y curar las infecciones.

Inscribirse en el 06 30 22 73 00

L’événement CONFERENCE >>> Santé Bize a été mis à jour le 2025-10-12 par OT de Neste-Barousse|CDT65