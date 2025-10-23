CONFERENCE >>> Santé salle du Cazala sous la place de la mairie Bize

CONFERENCE >>> Santé salle du Cazala sous la place de la mairie Bize jeudi 23 octobre 2025.

CONFERENCE >>> Santé

salle du Cazala sous la place de la mairie BIZE Bize Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : 
Début : 2025-10-23 18:30:00
fin : 2025-10-23

Début : 2025-10-23 18:30:00

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-23

CONFÉRENCE Santé >> spécial hiver / animée par Claudie Bourry, pharmacienne diplômée en phyto-aromathérapie.

Je veux utiliser les plantes et les huiles essentielles >>>

Comment prévenir et guérir les infections.

Inscrivez vous au 06 30 22 73 00

.

salle du Cazala sous la place de la mairie BIZE Bize 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 30 22 73 00

English :

CONFÉRENCE Santé >> spécial hiver / led by Claudie Bourry, a pharmacist with a diploma in phyto-aromatherapy.

I want to use plants and essential oils >>>

How to prevent and cure infections.

Register on 06 30 22 73 00

German :

GESUNDHEITSKONFERENZ >> speziell für den Winter / geleitet von Claudie Bourry, diplomierte Apothekerin für Phyto- und Aromatherapie.

Ich möchte Pflanzen und ätherische Öle verwenden >>>

Wie Sie Infektionen vorbeugen und heilen können.

Melden Sie sich an unter 06 30 22 73 00

Italiano :

CONFERENZA SULLA SALUTE >> speciale inverno / condotta da Claudie Bourry, farmacista diplomata in fitoaromaterapia.

Voglio usare le piante e gli oli essenziali >>>

Come prevenire e curare le infezioni.

Iscriversi al numero 06 30 22 73 00

Espanol :

CONFERENCIA DE SALUD >> especial invierno / dirigida por Claudie Bourry, farmacéutica diplomada en fitoaromaterapia.

Quiero utilizar las plantas y los aceites esenciales >>>

Cómo prevenir y curar las infecciones.

Inscribirse en el 06 30 22 73 00

