Conférence santé booster ses défenses immunitaires Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer

Conférence santé booster ses défenses immunitaires

Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer Calvados

Début : 2026-03-12 14:30:00

fin : 2026-03-12 16:00:00

2026-03-12

La résidence Domitys Les Safrans vous propose cette conférence animée par Nadine Ker Amer, diététicienne formatrice, consultante en nutrition et journaliste spécialisée en diététique.

Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 58 23 00 00

English : Conférence santé booster ses défenses immunitaires

The Domitys Les Safrans residence invites you to this conference hosted by Nadine Ker Amer, dietician, nutrition consultant and journalist specializing in dietetics.

