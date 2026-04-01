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Conférence Santé des femmes Altkirch

Conférence Santé des femmes Altkirch jeudi 16 avril 2026.

Adresse : 1A rue des Vallons

Ville : 68130 Altkirch

Département : Haut-Rhin

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 0

Conférence Santé des femmes

1A rue des Vallons Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-16 18:30:00
fin : 2026-04-16

Date(s) :
2026-04-16

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1A rue des Vallons Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 98 91  info@mjc-altkirch.fr

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English :

Understanding and preparing for menopause from the age of 40.

L’événement Conférence Santé des femmes Altkirch a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme du Sundgau