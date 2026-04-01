Conférence Santé des femmes

1A rue des Vallons Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-16 18:30:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Comprendre et préparer sa ménopause dès 40 ans.

Céline Portal vous guidera pour appréhender la ménaupause, ses phases et ses impacts, et découvrir comment préserver votre santé et votre vitalité.

C’est le programme de ce temps d’échange pour lever les tabous et aborder cette étape comme une opportunité de mieux vieillir. 0 .

1A rue des Vallons Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 98 91 info@mjc-altkirch.fr

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English :

Understanding and preparing for menopause from the age of 40.

L’événement Conférence Santé des femmes Altkirch a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme du Sundgau