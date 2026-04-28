Conférence Santé | Endométriose : mieux comprendre pour mieux prendre en charge Salle Jean Gabin Royan

Informations pratiques

Royan

Conférence Santé | Endométriose : mieux comprendre pour mieux prendre en charge

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 18:00:00

fin : 2026-10-05

Date(s) :

2026-10-05

Avec Dr Auzon, gynécologue obstétricien au Centre Hospitalier de Saintes, Dr Perez-Varlan, médecin algologue et Association Douze FOIS par AN

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Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 56 67 sante@mairie-royan.fr

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English :

With Dr. Auzon, an obstetrician-gynecologist at the Saintes Hospital Center; Dr. Perez-Varlan, a pain management specialist; and the “Twelve Times a Year” Association

L’événement Conférence Santé | Endométriose : mieux comprendre pour mieux prendre en charge Royan a été mis à jour le 2026-09-03 par Mairie de Royan