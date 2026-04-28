Conférence Santé | Endométriose : mieux comprendre pour mieux prendre en charge Salle Jean Gabin Royan
lundi 5 octobre 2026 · Salle Jean Gabin · Royan
Informations pratiques
Royan
Conférence Santé | Endométriose : mieux comprendre pour mieux prendre en charge
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 18:00:00
fin : 2026-10-05
Date(s) :
2026-10-05
Avec Dr Auzon, gynécologue obstétricien au Centre Hospitalier de Saintes, Dr Perez-Varlan, médecin algologue et Association Douze FOIS par AN
.
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 56 67 sante@mairie-royan.fr
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English :
With Dr. Auzon, an obstetrician-gynecologist at the Saintes Hospital Center; Dr. Perez-Varlan, a pain management specialist; and the “Twelve Times a Year” Association
L’événement Conférence Santé | Endométriose : mieux comprendre pour mieux prendre en charge Royan a été mis à jour le 2026-09-03 par Mairie de Royan
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