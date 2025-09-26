Conférence Santé La prévention après 60 ans LANNEMEZAN Lannemezan
Début : 2025-09-26 14:30:00
De 14h30 à 15h30 conférence sur le bien vieillir par le Dr Salles, gériatre aux Hôpitaux de Lannemezan..
De 15h30 à 16h présentation du programme ICOPE sur Lannemezan.
Une collation vous sera proposée à l’issue de la conférence ainsi qu’un suivi individuel gratuit.
Informations et réservations au CCAS au 05 62 99 13 25.
English :
2:30pm to 3:30pm: lecture on ageing well by Dr Salles, geriatrician at Lannemezan Hospitals.
3:30 pm to 4 pm: presentation of the ICOPE program in Lannemezan.
A snack will be offered at the end of the conference, as well as free individual follow-up.
Information and reservations at the CCAS on 05 62 99 13 25.
German :
Von 14:30 bis 15:30 Uhr: Vortrag über gutes Altern von Dr. Salles, Geriaterin an den Krankenhäusern von Lannemezan.
Von 15:30 bis 16:00 Uhr: Vorstellung des ICOPE-Programms in Lannemezan.
Im Anschluss an die Konferenz wird Ihnen ein Imbiss sowie eine kostenlose individuelle Betreuung angeboten.
Informationen und Reservierungen beim CCAS unter 05 62 99 13 25.
Italiano :
Dalle 14.30 alle 15.30: conferenza sull’invecchiare bene tenuta dal dottor Salles, geriatra degli Ospedali di Lannemezan.
Dalle 15.30 alle 16.00: presentazione del programma ICOPE a Lannemezan.
Al termine dell’intervento sarà servito uno spuntino e sarà possibile effettuare un follow-up individuale gratuito.
Informazioni e prenotazioni presso il CCAS al numero 05 62 99 13 25.
Espanol :
De 14.30 a 15.30 h: conferencia sobre el buen envejecimiento a cargo del Dr. Salles, geriatra de los hospitales de Lannemezan.
De 15.30 a 16.00 h: presentación del programa ICOPE en Lannemezan.
Se servirá un refrigerio al final de la charla, así como un seguimiento individual gratuito.
Información y reservas en la CCAS en el 05 62 99 13 25.
