Conférence Santé Le cancer de la peau, parlons-en ! Centre culturel de Saint-Germain Laprade Saint-Germain-Laprade

Conférence Santé Le cancer de la peau, parlons-en !

Centre culturel de Saint-Germain Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 18:30:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Conférence santé sur le cancer de la peau prévention, dépistage et conseils. Mercredi 21 janvier à 18h30, reportage suivi d’une conférence animée par un dermatologue, au centre culturel de St-Germain-Laprade.

.

Centre culturel de Saint-Germain Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Health conference on skin cancer: prevention, screening and advice. Wednesday January 21 at 6:30pm, a report followed by a conference led by a dermatologist, at the St-Germain-Laprade cultural center.

L’événement Conférence Santé Le cancer de la peau, parlons-en ! Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay