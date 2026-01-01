Conférence Santé Le cancer de la peau, parlons-en ! Centre culturel de Saint-Germain Laprade Saint-Germain-Laprade
Début : 2026-01-21 18:30:00
fin : 2026-01-21
2026-01-21
Conférence santé sur le cancer de la peau prévention, dépistage et conseils. Mercredi 21 janvier à 18h30, reportage suivi d’une conférence animée par un dermatologue, au centre culturel de St-Germain-Laprade.
Health conference on skin cancer: prevention, screening and advice. Wednesday January 21 at 6:30pm, a report followed by a conference led by a dermatologist, at the St-Germain-Laprade cultural center.
