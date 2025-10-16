Conférence santé « Les clés pour rester en forme » suivie d’une présentation des acteurs locaux œuvrant auprès des seniors Espace Phelippes Beaulieux Sautron

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-16 13:45 – 16:30

Gratuit : oui Tout public

Découvrez les facteurs essentiels pour rester en forme physiquement et mentalement. Alimentation équilibrée, qualité du sommeil, gestion du stress, activité physique… autant de leviers pour vivre une retraite active et épanouie. Conférence animée par un médecin, suivie d’une présentation des bilans de prévention proposés par l’Agirc-Arrco (dispositif gratuit et personnalisé) et de stands d’information animés par des organismes engagés dans l’accompagnement du bien vieillir.

Espace Phelippes Beaulieux Sautron 44880