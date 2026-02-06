Conférence Santé Mentale – angoisse et anxiété : la CPTS Paris 8 vous invite à venir échanger ! Mairie du 8e arrondissement PARIS

Qu’est-ce que l’angoisse, qu’est-ce que l’anxiété ? Palpitations, inquiétudes persistantes, tensions, troubles du sommeil, sensation d’oppression… Ces manifestations fréquentes sont-elles de l’angoisse ? De l’anxiété ? Comment mieux les distinguer, les repérer et les prendre en charge ? Comment mieux développer mon réseau et vers qui me tourner en cas de difficulté ?

Que vous soyez professionnel de santé ou juste curieux, cette conférence grand public est ouverte à toutes et tous, alors venez échanger avec des experts pour améliorer vos connaissances en santé mentale et mieux appréhender l’anxiété et l’angoisse, grands fléaux de ce siècle.

La conférence sera suivie d’un buffet convivial pour poursuivre les échanges.

À l’occasion du Mois de la santé mentale 2026, organisé par la Ville de Paris, la CPTS Paris 8 vous invite à une soirée pour mieux comprendre l’angoisse et l’anxiété, véritables fléaux de notre siècle.

Le mardi 07 avril 2026

de 19h30 à 22h00

gratuit Tout public.

Mairie du 8e arrondissement 3 rue de Lisbonne 75008 PARIS

https://www.cptsparis8.fr/ cpts.paris8@gmail.com https://www.facebook.com/CPTSParis8 https://www.facebook.com/CPTSParis8



