Conférence santé nutrition Beaulieu-sur-Loire
Conférence santé nutrition Beaulieu-sur-Loire vendredi 17 octobre 2025.
Conférence santé nutrition
Beaulieu-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 18:00:00
fin : 2025-10-17 20:00:00
Date(s) :
2025-10-17
Participez à la conférence santé et nutrition !
Conférence santé et nutrition organisée pour le défi alimentaire du pays du giennois avec le BioCentre. 100 places disponibles. Réservation obligatoire. .
Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 38 06 60 dev-durable@paysdugiennois.fr
English :
Take part in the health and nutrition conference!
German :
Nehmen Sie an der Konferenz Gesundheit und Ernährung teil!
Italiano :
Partecipate alla conferenza sulla salute e la nutrizione!
Espanol :
Participe en la conferencia sobre salud y nutrición
L’événement Conférence santé nutrition Beaulieu-sur-Loire a été mis à jour le 2025-09-19 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX