Conférence santé nutrition Beaulieu-sur-Loire

Conférence santé nutrition Beaulieu-sur-Loire vendredi 17 octobre 2025.

Conférence santé nutrition

Beaulieu-sur-Loire Loiret

Gratuit

Début : 2025-10-17 18:00:00

fin : 2025-10-17 20:00:00

2025-10-17

Participez à la conférence santé et nutrition !

Conférence santé et nutrition organisée pour le défi alimentaire du pays du giennois avec le BioCentre. 100 places disponibles. Réservation obligatoire. .

Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 38 06 60 dev-durable@paysdugiennois.fr

English :

Take part in the health and nutrition conference!

German :

Nehmen Sie an der Konferenz Gesundheit und Ernährung teil!

Italiano :

Partecipate alla conferenza sulla salute e la nutrizione!

Espanol :

Participe en la conferencia sobre salud y nutrición

