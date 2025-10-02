Conférence Santé, remèdes et médecine au Moyen-Âge Rue Hippolyte Maindron Orée d’Anjou

Rue Hippolyte Maindron CHAMPTOCEAUX Orée d'Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-10-02 20:30:00

fin : 2025-10-02 22:30:00

2025-10-02

Une conférence sur l’origine des savoirs médicinaux appliqués au Moyen-Âge à Châteauceaux !

Les ouvrages sur le sujet de la Santé au Moyen-âge ne manquent pas. La littérature est abondante et des révisions ont été faites montrant le vrai visage de l’époque au-delà d’idées reçues, distorsions ou caricatures, visage souvent hideux, effrayant, voire primitif… Mais comment et par qui les ruraux auraient-ils été soignés à Châteauceaux au Moyen-Âge ? Quelle est l’origine des savoirs ? Qu’en est-il de l’École de Salerne, réputée comme 1ʳᵉ Université du monde occidental ?

Recenser le patrimoine historique, géographique, culturel, sociétal ou économique ; classer et présenter ce patrimoine ; propager et transmettre le goût de cette histoire à toutes les générations, en particulier les apprenants qui sont nombreux dans notre commune, tels sont les buts de l’association « Les Amis du vieux Châteauceaux ».

Cette conférence vient compléter le programme du 40ᵉ anniversaire présenté au mois de juin dernier (conférences, hommage à Mme Denis, concert, exposition de maquettes et film des collégiens que vous pourrez retrouver bientôt sur notre nouveau site web). .

champtoceaux49.histoire@gmail.com

English :

A lecture on the origins of medieval medicinal knowledge in Châteauceaux!

German :

Ein Vortrag über den Ursprung des medizinischen Wissens, das im Mittelalter in Châteauceaux angewandt wurde!

Italiano :

Una conferenza sulle origini delle conoscenze medicinali applicate a Châteauceaux nel Medioevo!

Espanol :

Una conferencia sobre los orígenes de los conocimientos medicinales aplicados en Châteauceaux en la Edad Media

