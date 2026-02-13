Conférence Sarreguemines aux Expositions universelles de Paris au 19ème siècle Musée de la Faïence Sarreguemines

Conférence Sarreguemines aux Expositions universelles de Paris au 19ème siècle

Musée de la Faïence 15-17 rue Poincaré Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-01 15:00:00

fin : 2026-03-01 17:30:00

Date(s) :

2026-03-01

La Faïencerie de Sarreguemines est présente à chaque Exposition universelle, profitant de cette occasion unique pour montrer la richesse et la diversité de sa production d’une part et toucher de nouvelles clientèles, notamment à l’étranger d’autre part.

Monsieur Pascal Meyer, membre de l’ Association des Amis de la Faïence de Sarreguemines à Mulhouse-Riedisheim, collectionneur et conférencier en histoire de l’art, présentera plus en détails la participation de la Faïencerie de Sarreguemines aux expositions universelles de Paris au 19ème siècle, ainsi que les assiettes commémoratives spécifiquement créées pour ces événements.

Entrée libre, dans la limite des places disponiblesTout public

0 .

Musée de la Faïence 15-17 rue Poincaré Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 50 museum@mairie-sarreguemines.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Faïencerie de Sarreguemines is present at every World?s Fair, taking advantage of this unique opportunity to showcase the richness and diversity of its production on the one hand, and reach new customers, particularly abroad, on the other.

Mr. Pascal Meyer, member of the Association des Amis de la Faïence de Sarreguemines in Mulhouse-Riedisheim, collector and art history lecturer, will present in greater detail the participation of the Faïencerie de Sarreguemines in the 19th century Paris World Fairs, as well as the commemorative plates specifically created for these events.

Free admission, subject to availability

L’événement Conférence Sarreguemines aux Expositions universelles de Paris au 19ème siècle Sarreguemines a été mis à jour le 2026-02-13 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES