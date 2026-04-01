Bilhac

Conférence Satan habite au 21 L’affaire du docteur Petiot

Bilhac Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 16:30:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Par Olivier RUYSSEN, Haut magistrat honoraire, ancien Président de Chambre à la Cour d’Appel de Dijon

Olivier Ruyssssen partagera ses connaissances et ses recherches sur l’ histoire et le procès au retentissement tant national qu’international d’un des pires tueurs en série français sous l’Occupation

Un pot de l’amitié sera donné à la suite de la conférence

Au profit de la restauration du pigeonnier de la Caminade .

Bilhac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 10 37 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Satan habite au 21 L’affaire du docteur Petiot

L’événement Conférence Satan habite au 21 L’affaire du docteur Petiot Bilhac a été mis à jour le 2026-04-08 par Corrèze Tourisme