Conférence Satan habite au 21 L’affaire du docteur Petiot Bilhac
Conférence Satan habite au 21 L’affaire du docteur Petiot Bilhac dimanche 19 avril 2026.
Bilhac
Conférence Satan habite au 21 L’affaire du docteur Petiot
Bilhac Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 16:30:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Par Olivier RUYSSEN, Haut magistrat honoraire, ancien Président de Chambre à la Cour d’Appel de Dijon
Olivier Ruyssssen partagera ses connaissances et ses recherches sur l’ histoire et le procès au retentissement tant national qu’international d’un des pires tueurs en série français sous l’Occupation
Un pot de l’amitié sera donné à la suite de la conférence
Au profit de la restauration du pigeonnier de la Caminade .
Bilhac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 10 37 46
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English : Conférence Satan habite au 21 L’affaire du docteur Petiot
L’événement Conférence Satan habite au 21 L’affaire du docteur Petiot Bilhac a été mis à jour le 2026-04-08 par Corrèze Tourisme
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