Conférence Saunier, un métier traditionnel Auditorium du Forum des Marais Atlantiques Rochefort

Conférence Saunier, un métier traditionnel

Auditorium du Forum des Marais Atlantiques 2 quai aux Vivres Rochefort Charente-Maritime

Début : 2026-02-26 18:30:00

fin : 2026-02-26 19:30:00

2026-02-26

La conférence sera menée par Michèle Jean-Bart, saunière sur l’Île de Ré, dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides.

Auditorium du Forum des Marais Atlantiques 2 quai aux Vivres Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 85 38 qjordan-meille@forum-marais-atl.com

English : Conference: Saunier, a traditional trade

The conference will be led by Michèle Jean-Bart, a salt worker on the Île de Ré, as part of World Wetlands Day.

