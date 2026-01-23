Conférence Saunier, un métier traditionnel Auditorium du Forum des Marais Atlantiques Rochefort
Conférence Saunier, un métier traditionnel Auditorium du Forum des Marais Atlantiques Rochefort jeudi 26 février 2026.
Conférence Saunier, un métier traditionnel
Auditorium du Forum des Marais Atlantiques 2 quai aux Vivres Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 18:30:00
fin : 2026-02-26 19:30:00
Date(s) :
2026-02-26
La conférence sera menée par Michèle Jean-Bart, saunière sur l’Île de Ré, dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides.
.
Auditorium du Forum des Marais Atlantiques 2 quai aux Vivres Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 85 38 qjordan-meille@forum-marais-atl.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conference: Saunier, a traditional trade
The conference will be led by Michèle Jean-Bart, a salt worker on the Île de Ré, as part of World Wetlands Day.
L’événement Conférence Saunier, un métier traditionnel Rochefort a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme Rochefort Océan