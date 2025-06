Conférence « Sauvegarder nos mers et océans » avec Guillaume Sainteny Les Franciscaines Deauville Deauville 16 juillet 2025 16:00

Calvados

Conférence « Sauvegarder nos mers et océans » avec Guillaume Sainteny Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville Calvados

Début : 2025-07-16 16:00:00

fin : 2025-07-16 17:30:00

2025-07-16

L’année 2025 est consacrée aux océans. Les Nations Unis organisent un nouveau sommet autour de ces milieux et de leur préservation, rappellant que l’Océan est un bien commun, essentiel à la vie sur Terre. Le constat est alarmant. Le niveau des eaux augmente. La biodiversité aquatique s’amoindrit. Les pollutions maritimes s’accumulent. Les stocks halieutiques sont surexploités… La France, qui possède le second plus grand domaine maritime au monde, a une responsabilité particulière.

Guillaume Sainteny, Vice-Président du Conseil Scientifique de Terra Academia, Président du Plan Bleu pour l’environnement et le développement en Méditerranée (centre d’expertise au service des 21 pays de la Méditerranée), auteur de plusieurs livres sur les questions d’environnement dont Le Climat qui cache la forêt (Rue de l’échiquier), est spécialiste des questions de développement durable. Depuis plus de 40 ans, le Plan Bleu produit notamment des études et des scénarios pour l’avenir afin de sensibiliser les parties prenantes et les décideurs méditerranéens aux questions d’environnement et de développement durable de la région.

Aujourd’hui, quels sont les principaux besoins d’adaptation ? Qu’espérer de l’UNOC ? Quel chemin reste-t-il à parcourir ?

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République

Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20 contact@lesfranciscaines.fr

English : Conférence « Sauvegarder nos mers et océans » avec Guillaume Sainteny

The year 2025 is dedicated to the oceans. The United Nations is organizing a new summit on these environments and their preservation, reminding us that the Ocean is a common good, essential to life on Earth. The situation is alarming. Water levels are rising. Aquatic biodiversity is diminishing. Marine pollution is accumulating. Fish stocks are overexploited… France, with the world?s second largest maritime area, has a particular responsibility.

Guillaume Sainteny, Vice-Chairman of Terra Academia?s Scientific Advisory Board, Chairman of Plan Bleu pour l?environnement et le développement en Méditerranée (a center of expertise serving the 21 Mediterranean countries), author of several books on environmental issues, including Le Climat qui cache la forêt (Rue de l?échiquier), is a specialist in sustainable development issues. For over 40 years, Plan Bleu has been producing studies and scenarios for the future, to raise awareness among Mediterranean stakeholders and decision-makers of environmental and sustainable development issues in the region.

What are the main needs for adaptation today? What can we expect from the UNOC? What remains to be done?

German : Conférence « Sauvegarder nos mers et océans » avec Guillaume Sainteny

Das Jahr 2025 ist den Ozeanen gewidmet. Die Vereinten Nationen veranstalten einen neuen Gipfel über die Ozeane und ihre Erhaltung und erinnern daran, dass die Ozeane ein gemeinsames Gut sind, das für das Leben auf der Erde unerlässlich ist. Die Lage ist alarmierend. Der Wasserspiegel steigt. Die biologische Vielfalt im Wasser nimmt ab. Meeresverschmutzungen häufen sich. Die Fischbestände werden überfischt… Frankreich, das über das zweitgrößte Meeresgebiet der Welt verfügt, hat eine besondere Verantwortung.

Guillaume Sainteny, Vizepräsident des Wissenschaftlichen Beirats von Terra Academia, Präsident des Plan Bleu pour l’environnement et le développement en Méditerranée (Kompetenzzentrum im Dienste der 21 Mittelmeerländer), Autor mehrerer Bücher über Umweltfragen, darunter Le Climat qui cache la forêt (Rue de l’échiquier), ist Spezialist für Fragen der nachhaltigen Entwicklung. Seit über 40 Jahren erstellt Plan Bleu insbesondere Studien und Zukunftsszenarien, um die Interessengruppen und Entscheidungsträger im Mittelmeerraum für Umweltfragen und die nachhaltige Entwicklung der Region zu sensibilisieren.

Was sind heute die wichtigsten Anpassungserfordernisse? Was können wir vom UNOC erwarten? Was ist noch zu tun?

Italiano :

L’anno 2025 è dedicato agli oceani. Le Nazioni Unite organizzano un nuovo vertice su questi ambienti e sulla loro conservazione, ricordando che l’oceano è un bene comune, essenziale per la vita sulla Terra. La situazione è allarmante. Il livello delle acque si sta innalzando. La biodiversità acquatica sta diminuendo. L’inquinamento marino si sta accumulando. Gli stock ittici vengono sfruttati eccessivamente… La Francia, con la seconda area marittima più grande del mondo, ha una responsabilità particolare.

Guillaume Sainteny, vicepresidente del Consiglio Scientifico di Terra Academia, presidente del Piano Blu per l’Ambiente e lo Sviluppo nel Mediterraneo (un centro di competenza che serve i 21 Paesi del Mediterraneo) e autore di diversi libri sulle questioni ambientali, tra cui Le Climat qui cache la forêt (Rue de l’échiquier), è uno specialista delle questioni di sviluppo sostenibile. Da oltre 40 anni, Plan Bleu produce studi e scenari per il futuro per sensibilizzare gli stakeholder e i decisori mediterranei sulle questioni ambientali e di sviluppo sostenibile nella regione.

Quali sono oggi le principali esigenze di adattamento? Cosa possiamo aspettarci dall’UNOC? Cosa resta da fare?

Espanol :

El año 2025 está dedicado a los océanos. Las Naciones Unidas organizan una nueva cumbre sobre estos medios y su preservación, recordándonos que el Océano es un bien común, esencial para la vida en la Tierra. La situación es alarmante. El nivel de las aguas aumenta. La biodiversidad acuática disminuye. La contaminación marina se acumula. Las poblaciones de peces están siendo sobreexplotadas… Francia, con la segunda mayor superficie marítima del mundo, tiene una responsabilidad especial.

Guillaume Sainteny, Vicepresidente del Consejo Científico de Terra Academia, Presidente del Plan Azul para el Medio Ambiente y el Desarrollo en el Mediterráneo (centro de peritaje al servicio de los 21 países del Mediterráneo) y autor de varios libros sobre temas medioambientales, entre ellos Le Climat qui cache la forêt (Rue de l’échiquier), es especialista en cuestiones de desarrollo sostenible. Desde hace más de 40 años, el Plan Bleu elabora estudios y escenarios de futuro para sensibilizar a los agentes y responsables mediterráneos sobre los problemas medioambientales y de desarrollo sostenible de la región.

¿Cuáles son hoy las principales necesidades de adaptación? ¿Qué podemos esperar de la UNOC? ¿Qué queda por hacer?

