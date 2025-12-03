Conférence Sauver en Loire Palais de Loire, Salle de conférence du 1er étage Cosne-Cours-sur-Loire

Conférence Sauver en Loire

Palais de Loire, Salle de conférence du 1er étage 1 Rue du Général de Gaulle Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Gratuit

Début : 2025-12-03 18:00:00

fin : 2025-12-03 19:30:00

Date(s) :

2025-12-03

Chaque année, les sauveteurs plongeurs des sapeurs-pompiers interviennent sur la Loire pour porter secours aux personnes en difficulté. Mais en quoi consiste réellement leur mission ? Quels sont les dangers du fleuve et comment les anticiper ? Depuis les années 1970, le Service Départemental d’Incendie et Secours de la Nièvre s’est doté de cette spécialité pour faire face aux risques spécifiques du milieu aquatique. Aujourd’hui, l’équipe compte une vingtaine de pompiers spécialement formés, qui mènent des exercices réguliers pour être prêts à intervenir en toute situation.

La Loire, avec son courant et ses fonds changeants, impose des connaissances particulières. Chaque année, plus de la moitié des interventions des sauveteurs plongeurs se déroulent sur le fleuve. À travers cette conférence, vous découvrirez cette spécialité exigeante, illustrée par des interventions marquantes. Vous comprendrez comment ces professionnels lisent la rivière pour mieux appréhender ses risques et assurer la sécurité de tous. .

Palais de Loire, Salle de conférence du 1er étage 1 Rue du Général de Gaulle Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 71 02 musee@mairiecosnesurloire.fr

