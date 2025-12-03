Conférence : Sauver en Loire Salle de conférence du 1er étage du Palais de Loire – 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE Cosne-Cours-sur-Loire

Conférence : Sauver en Loire Mercredi 3 décembre, 18h00 Salle de conférence du 1er étage du Palais de Loire – 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE Nièvre

Gratuit / Réservation obligatoire au 03 86 26 71 02

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-03T18:00:00 – 2025-12-03T19:30:00

Fin : 2025-12-03T18:00:00 – 2025-12-03T19:30:00

Chaque année, les sauveteurs plongeurs des sapeurs-pompiers interviennent sur la Loire pour porter secours aux personnes en difficulté. Mais en quoi consiste réellement leur mission ? Quels sont les dangers du fleuve et comment les anticiper ? Depuis les années 1970, le Service Départemental d’Incendie et Secours de la Nièvre s’est doté de cette spécialité pour faire face aux risques spécifiques du milieu aquatique. Aujourd’hui, l’équipe compte une vingtaine de pompiers spécialement formés, qui mènent des exercices réguliers pour être prêts à intervenir en toute situation.

La Loire, avec son courant et ses fonds changeants, impose des connaissances particulières. Chaque année, plus de la moitié des interventions des sauveteurs plongeurs se déroulent sur le fleuve. À travers cette conférence, vous découvrirez cette spécialité exigeante, illustrée par des interventions marquantes. Vous comprendrez comment ces professionnels lisent la rivière pour mieux appréhender ses risques et assurer la sécurité de tous.

Salle de conférence du 1er étage du Palais de Loire – 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE 58200 Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 26 71 02 [{« type »: « phone », « value »: « 03 86 26 71 02 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@mairiecosnesurloire.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.museedelaloire.fr/ »}] Palais de Loire, salle de conférence du 1er étage

Présentée par Enrique Larivé, référent Départemental Nautique du SDIS 58, référent en Secours Subaquatiques et Sauvetage Aquatique de la zone EST Musée de la Loire conférence

© Enrique Larivé