Conférence « Sauver les œuvres », La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent, Roubaix
dimanche 20 septembre 2026 · La Piscine, musée d'art et d'industrie André Diligent · Roubaix
Informations pratiques
Conférence « Sauver les œuvres » Dimanche 20 septembre, 15h00 La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent Nord
Dans la limite des 96 places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Conférence « Sauver les œuvres » / De 15h00 à 16h30
Sauver les œuvres – des exemples de restauration du patrimoine au musée La Piscine
Dans le cadre de la thématique nationale « Patrimoine en péril : raviver, résister, réinventer », une conférence est proposée par Florence Douxami, restauratrice peinture. Les restaurations de deux de nos œuvres seront évoquées : La Vue panoramique de l’inauguration du nouvel hôtel de ville de Roubaix, 1911 ainsi que l’œuvre de Simon Bussy Nature morte (éléments architecturaux, bouquets, arbres), 1918, frise ayant orné la villa « Villula » à Roquebrune-Cap-Martin. Comment rendre leur lisibilité aux œuvres sans trahir le geste des artistes ou des artisans ? Après une présentation des enjeux, des partis-pris et des problèmes rencontrés, une lecture face à ces deux œuvres permet d’observer les interventions qui ont été nécessaires.
Auditorium puis face aux œuvres. Dans la limite des 96 places disponibles. Inscription à l’accueil dès 14h30.
La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent 23 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France
Conférence « Sauver les œuvres » / De 15h00 à 16h30
© musée La Piscine
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