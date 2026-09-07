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Conférence « Sauver les œuvres », La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent, Roubaix

dimanche 20 septembre 2026 · La Piscine, musée d'art et d'industrie André Diligent · Roubaix

Conférence « Sauver les œuvres », La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent, Roubaix

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La Piscine, musée d'art et d'industrie André Diligent
Adresse
23 rue de l'Espérance, Roubaix
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord
Tarif
Dans la limite des 96 places disponibles

Conférence « Sauver les œuvres » Dimanche 20 septembre, 15h00 La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent Nord

Dans la limite des 96 places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Conférence « Sauver les œuvres » / De 15h00 à 16h30

Sauver les œuvres – des exemples de restauration du patrimoine au musée La Piscine
Dans le cadre de la thématique nationale « Patrimoine en péril : raviver, résister, réinventer », une conférence est proposée par Florence Douxami, restauratrice peinture. Les restaurations de deux de nos œuvres seront évoquées : La Vue panoramique de l’inauguration du nouvel hôtel de ville de Roubaix, 1911 ainsi que l’œuvre de Simon Bussy Nature morte (éléments architecturaux, bouquets, arbres), 1918, frise ayant orné la villa « Villula » à Roquebrune-Cap-Martin. Comment rendre leur lisibilité aux œuvres sans trahir le geste des artistes ou des artisans ? Après une présentation des enjeux, des partis-pris et des problèmes rencontrés, une lecture face à ces deux œuvres permet d’observer les interventions qui ont été nécessaires.
Auditorium puis face aux œuvres. Dans la limite des 96 places disponibles. Inscription à l’accueil dès 14h30.

La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent 23 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France
Conférence « Sauver les œuvres » / De 15h00 à 16h30

© musée La Piscine

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