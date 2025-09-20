Conférence « Sauvetage du tronc fossiles du dôme de Biot » Complexe Sportif P. Operto Biot

Dans la limite des places disponibles.

Par Brigitte Rollier, Géologue de l’association Géo Sites Alpes Azur et l’association Sciences pour Tous

– SALLE GILARDI – COMPLEXE SPORTIF P. OPERTO

Une plongée passionnante dans l’histoire géologique et volcanique de Biot et la préservation de ce patrimoine fossile unique. Le tronc fossile est actuellement exposé au Musée d’Histoire et de Céramique Biotoises.

Complexe Sportif P. Operto 679 chemin des Combes, 06410Biot Biot 06410 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Ville de Biot