Conférence – savoir agir face aux excès de violence Coin Nature – Rue des Terrasses Sarrebourg
mercredi 23 septembre 2026 · Coin Nature - Rue des Terrasses · Sarrebourg
Informations pratiques
Sarrebourg
Conférence – savoir agir face aux excès de violence
Coin Nature – Rue des Terrasses Arrière du bâtiment Sarrebourg Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-09-23 19:30:00
fin : 2026-09-23 21:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Conférence gratuite d’Emmanuel Cousin, entraîneur en arts martiaux énergétiques, sur la compréhension des mécanismes de harcèlement et d’agression, le repérage du « statut énergétique de victime », ainsi que des outils simples et efficaces pour gérer son stress, son attitude et ses émotions au quotidien.
Retrouvez d’autres conférences et ateliers au Coin Nature chaque 4ème mercredi du mois.Tout public
0 .
Coin Nature – Rue des Terrasses Arrière du bâtiment Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 98 40 89 02 unpulse@protonmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Free lecture by Emmanuel Cousin, a coach in energetic martial arts, on understanding the mechanisms of harassment and aggression, identifying the “energetic status of a victim,” as well as simple and effective tools for managing stress, attitude, and emotions in everyday life.
Find more talks and workshops at Le Coin Nature every fourth Wednesday of the month.
L’événement Conférence – savoir agir face aux excès de violence Sarrebourg a été mis à jour le 2026-09-03 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD
À voir aussi à Sarrebourg (Moselle)
- Atelier du Musée pour les enfants Rue de la Paix Sarrebourg 16 septembre 2026
- L’heure du conte Bibliothèque municipale Pierre Messmer Sarrebourg 16 septembre 2026
- Marche 55km by Val contre le cancer du sein Sarrebourg 19 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine Bibliothèque Pierre Messmer Sarrebourg 19 septembre 2026
- Passage, de Cornè Théron, Chapelle des Cordeliers, Sarrebourg 19 septembre 2026