Conférence – savoir agir face aux excès de violence Coin Nature – Rue des Terrasses Sarrebourg

Informations pratiques

Sarrebourg

Conférence – savoir agir face aux excès de violence

Coin Nature – Rue des Terrasses Arrière du bâtiment Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-23 19:30:00

fin : 2026-09-23 21:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Conférence gratuite d’Emmanuel Cousin, entraîneur en arts martiaux énergétiques, sur la compréhension des mécanismes de harcèlement et d’agression, le repérage du « statut énergétique de victime », ainsi que des outils simples et efficaces pour gérer son stress, son attitude et ses émotions au quotidien.

Retrouvez d’autres conférences et ateliers au Coin Nature chaque 4ème mercredi du mois.Tout public

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Coin Nature – Rue des Terrasses Arrière du bâtiment Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 98 40 89 02 unpulse@protonmail.com

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English :

Free lecture by Emmanuel Cousin, a coach in energetic martial arts, on understanding the mechanisms of harassment and aggression, identifying the “energetic status of a victim,” as well as simple and effective tools for managing stress, attitude, and emotions in everyday life.

Find more talks and workshops at Le Coin Nature every fourth Wednesday of the month.

L’événement Conférence – savoir agir face aux excès de violence Sarrebourg a été mis à jour le 2026-09-03 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD