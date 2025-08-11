Conférence Savoir dispense t-il de croire ? Auditorium M. PIC Conseil départemental Valence

Conférence Savoir dispense t-il de croire ?

Auditorium M. PIC Conseil départemental 26 Av. du Président Herriot Valence Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 19:30:00

fin : 2026-03-31 19:30:00

Date(s) :

2026-03-31

Nous savons beaucoup de choses, peut-être trop, mais en revanche ce qui fait défaut aujourd’hui, c’est la croyance, ne serait-ce que croire en ce qu’on sait. Quel lien entre le savoir et la croyance, quel est leur rapport à la vérité ?

Auditorium M. PIC Conseil départemental 26 Av. du Président Herriot Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 74 04 22 contact@lesphilophiles.fr

English :

We know a great deal, perhaps too much, but what we lack today is belief, even belief in what we know. What is the link between knowledge and belief, and what is their relationship to truth?

