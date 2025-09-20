Conférence « Savoirs sur le corps et la maladie au XVIIIe siècle » Musée Cévenol Le Vigan

Gratuit. Sans réservation.

onférence – Savoirs sur le corps et la maladie à la fin du XVIIIᵉ siècle

À travers l’étude minutieuse de la correspondance des médecins rouergats et languedociens adressée à la Société Royale de Médecine, cette conférence propose un éclairage inédit sur les représentations du corps et de la maladie à la fin du XVIIIᵉ siècle.

Une intervention de Jacques Frayssenge.

Une plongée passionnante dans les archives pour mieux comprendre la pensée médicale d’hier… et les racines de celle d’aujourd’hui.

Musée Cévenol 1 Rue des Calquières, 30120 Le Vigan, France

© Musée cévenol