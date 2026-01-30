Conférence Savoureux Périgord par Hélène Lafaye-Fouhéty Pôle d’interprétation de la Préhistoire Les Eyzies

Conférence Savoureux Périgord par Hélène Lafaye-Fouhéty

18h30. Exploration de la fabrique d’un territoire gastronomique d’exception (Le Périgord), suivie d’une auberge espagnole. Sur réservation. Gratuit

Conférence proposée dans le cadre de Février Gourmand.

18h30 Conférence Savoureux Périgord Un terroir, une histoire, des cuisines par Hélène Lafaye-Fouhéty.

En partant de l’ouvrage ( Savoureux Périgord Un terroir, une histoire, des cuisines par Hélène Lafaye-Fouhéty, Philippe Grandcoing, Jean-Marc Ferrer) qu’elle a écrit avec Philippe Grandcoing et Jean-Marc Ferrer, Hélène Lafaye-Fouhéty nous invitera lors de cette conférence à explorer la fabrique d’un territoire gastronomique d’exception, le Périgord, qui a vu sa réputation se construire au fil des siècles.

20h30 Pour clôturer la journée, apportez vos spécialités locales préférées pour les partager dans le cadre d’une auberge périgourdine !

N’oubliez pas vos couverts, verres et assiettes pour la dégustation après la conférence

Sur réservation. .

Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 06 97 reservation@pole-prehistoire.com

18h30. An exploration of the making of an exceptional gastronomic territory (Périgord), followed by a Spanish inn. Reservations required. Free

