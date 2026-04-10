Conférence & Scène Ouverte Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS
Conférence & Scène Ouverte Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS mercredi 15 avril 2026.
19h00 :
Conférence IRCAM avec Charles
Picasso et Thomas Hélie
19h30 :
Scène ouverte
Avec la participation des classes de
Chant de S. Hata et A. Nakamura
Flûte Traversière de Y. Souverbie
Piano de S. Zaman
Violon de C.
Pierre,
Alto de S.
Le Cornec
Violoncelle
de C. Beau,
Contrebasse
de R. Yulzari
Module
arrangement d’O. Penard
Danse
contemporaine de C. Bonneton
Dans le cadre du Festival POC ! Portes Ouvertes sur la Création. À partir de 19h00, une conférence IRCAM avec Charles Picasso et Thomas Hélie et une Scène ouverte.
Le mercredi 15 avril 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-15T22:00:00+02:00
fin : 2026-04-15T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-15T19:00:00+02:00_2026-04-15T20:30:00+02:00
Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise 75005 PARIS
+33146339798 conservatoire5@paris.fr
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