Conférence & Scène Ouverte Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS

19h00 :

Conférence IRCAM avec Charles

Picasso et Thomas Hélie

19h30 :

Scène ouverte

Avec la participation des classes de

Chant de S. Hata et A. Nakamura

Flûte Traversière de Y. Souverbie

Piano de S. Zaman

Violon de C.

Pierre,

Alto de S.

Le Cornec

Violoncelle

de C. Beau,

Contrebasse

de R. Yulzari

Module

arrangement d’O. Penard

Danse

contemporaine de C. Bonneton

Dans le cadre du Festival POC ! Portes Ouvertes sur la Création. À partir de 19h00, une conférence IRCAM avec Charles Picasso et Thomas Hélie et une Scène ouverte.

Le mercredi 15 avril 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-15T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-15T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-15T19:00:00+02:00_2026-04-15T20:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise 75005 PARIS

+33146339798 conservatoire5@paris.fr



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