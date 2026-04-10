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Conférence & Scène Ouverte Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS

Conférence & Scène Ouverte Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS

Conférence & Scène Ouverte Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Conservatoire Municipal Gabriel Fauré

Adresse : 12 Rue de Pontoise

Ville : 75005 PARIS

Département : Paris

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

19h00 :
Conférence IRCAM avec Charles
Picasso et Thomas Hélie

19h30 :
Scène ouverte

Avec la participation des classes de

Chant de S. Hata et A. Nakamura

Flûte Traversière de Y. Souverbie

Piano de S. Zaman

Violon de C.
Pierre,

Alto de S.
Le Cornec

Violoncelle
de C. Beau,

Contrebasse
de R. Yulzari

Module
arrangement d’O. Penard

Danse
contemporaine de C. Bonneton

Dans le cadre du Festival POC ! Portes Ouvertes sur la Création. À partir de 19h00, une conférence IRCAM avec Charles Picasso et Thomas Hélie et une Scène ouverte.
Le mercredi 15 avril 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-15T22:00:00+02:00
fin : 2026-04-15T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-15T19:00:00+02:00_2026-04-15T20:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise  75005 PARIS
+33146339798 conservatoire5@paris.fr


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