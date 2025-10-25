Conférence « Schulmeister, l’espion de Napoléon » Wangen

Conférence « Schulmeister, l'espion de Napoléon »

rue des Vignerons Wangen Bas-Rhin

Samedi 2025-10-25 17:00:00

Le cercle d’Histoire(s) et la commune de Wangen ont le plaisir de vous inviter à la conférence animée par l’historienne, Fabienne Bucher « Schulmeister, l’espion de Napoléon » le samedi 25 octobre 2025 à 17h, à la salle des fêtes du village.

Entrée libre



Charles-Louis Schulmeister fut l’un des personnages les plus fascinants de la période napoléonienne.

Contrebandier puis agent secret au service des armées de l’Empire, proche de l’Empereur lui-même, il eut une immense influence lors de batailles et d’autres moments décisifs de cette période.

Fabienne Bucher, docteur en histoire, spécialiste de l’histoire alsacienne, nous dressera le portrait de cet homme audacieux, fin et rusé, qui a mené une trépidante vie d’aventure, avec des anecdotes dignes des meilleurs films d’espionnage.

La plus jeune fille de Schulmeister, Joséphine Adèle née à Strasbourg tissera un lien étroit

avec Wangen. Elle épousera le baron Charles Garat, fils du directeur de la banque de France. Le couple habitera Strasbourg jusqu’ en 1871 où les prussiens envahiront la ville.

M. et Mme Garat se retireront alors à Wangen avec leur fille unique Louise Marguerite, et emménageront dans le castel de la Wangenmuhl. Ils reposent tous les trois dans le cimetière de Wangen. 0 .

rue des Vignerons Wangen 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 63 50 cercle.histoire.wangen@gmail.com

