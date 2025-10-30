Conférence Sciences participatives et laisse de mer Rue de Tariec Saint-Pabu

Conférence Sciences participatives et laisse de mer Rue de Tariec Saint-Pabu jeudi 30 octobre 2025.

Conférence Sciences participatives et laisse de mer

Rue de Tariec Korn ar Gazel Saint-Pabu Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 14:00:00

fin : 2025-10-30 15:00:00

Date(s) :

2025-10-30

Pauline Poisson, vient présenter un observatoire participatif de la biodiversité des hauts de plages, centré autour de la laisse de mer intitulée ALAMER Plages Vivantes, porté par le Museum National d’Histoire Naturelle.

Vos observations pourraient révéler des informations précieuses sur les changements environnementaux, les espèces marines qui cohabitent avec ces algues, et même sur la qualité de l’eau. Chaque observation compte, alors n’hésitez pas à partager vos découvertes avec les experts pour mieux comprendre et protéger notre précieux écosystème marin.

A partir de 8 ans

Durée 1h .

Rue de Tariec Korn ar Gazel Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 89 75 03

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence Sciences participatives et laisse de mer Saint-Pabu a été mis à jour le 2025-10-06 par OT PAYS DES ABERS