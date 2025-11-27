Conférence scientifique arbres & champignons Sarrebourg

Conférence scientifique arbres & champignons

Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg Moselle

Gratuit

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Jeudi 2025-11-27 18:00:00

2025-11-27 20:00:00

Date(s) :

2025-11-27

Conférence animée par Francis Martin, microbiologiste, spécialiste des forêts et des interactions arbres/champignons, directeur de rechercher INRAE, professeur à l’université de Pékin et Président du Conseil scientifique de la Réserve de biosphère de Moselle Sud et du Parc naturel régional de Lorraine.Adultes

Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 69 60

English :

Lecture by Francis Martin, microbiologist, specialist in forests and tree/fungus interactions, INRAE research director, professor at Peking University and Chairman of the Scientific Council of the South Moselle Biosphere Reserve and the Lorraine Regional Nature Park.

German :

Konferenz unter der Leitung von Francis Martin, Mikrobiologe, Spezialist für Wälder und Baum-Pilz-Interaktionen, Forschungsdirektor des INRAE, Professor an der Universität Peking und Vorsitzender des wissenschaftlichen Rates des Biosphärenreservats Südmosel und des regionalen Naturparks Lothringen.

Italiano :

Conferenza di Francis Martin, microbiologo, specialista delle foreste e delle interazioni tra alberi e funghi, direttore di ricerca dell’INRAE, professore all’Università di Pechino e presidente del Consiglio scientifico della Riserva della biosfera della Mosella meridionale e del Parco naturale regionale della Lorena.

Espanol :

Conferencia de Francis Martin, microbiólogo, especialista en bosques e interacciones árbol-hongo, director de investigación del INRAE, profesor de la Universidad de Pekín y Presidente del Consejo Científico de la Reserva de la Biosfera del Mosela Meridional y del Parque Natural Regional de Lorena.

