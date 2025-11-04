Conférence scientifique Biblio’fil Place de la République Ancenis-Saint-Géréon

Conférence scientifique Biblio’fil Place de la République Ancenis-Saint-Géréon mardi 4 novembre 2025.

Conférence scientifique Biblio’fil

Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04 18:00:00

fin : 2025-11-04 19:00:00

Date(s) :

2025-11-04

Découvrez les secrets des satellites et la problématique de la gestion des déchets en lien avec l’espace, avec Yves Baudoin.

Avant le 4 octobre 1957, seule la Lune tournait autour de la Terre. Depuis, l’espace proche s’est peuplé de satellites. Quelles sont les conditions pour amener un satellite sur une orbite prédéfinie ? Comment construire une station spatiale ?

La multiplication des satellites s’est aussi accompagnée d’une accumulation de déchets, comment les gérer, les détruire, les transférer sur une « orbite poubelle » ou leur donner une seconde vie grâce à un recyclage ?

Par Yves Baudoin, scientifique et en partenariat avec l’université permanente.

Durée 1h.

Inscription conseillée par téléphone ou à la médiathèque de La Pléiade. .

Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30

English :

Discover the secrets of satellites and the problems of space-related waste management, with Yves Baudoin.

German :

Entdecken Sie mit Yves Baudoin die Geheimnisse von Satelliten und die Problematik der Abfallentsorgung im Zusammenhang mit dem Weltraum.

Italiano :

Scoprite i segreti dei satelliti e i problemi di gestione dei rifiuti in relazione allo spazio, con Yves Baudoin.

Espanol :

Descubra los secretos de los satélites y los problemas de la gestión de residuos en relación con el espacio, con Yves Baudoin.

L’événement Conférence scientifique Biblio’fil Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-08-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis