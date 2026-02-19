Conférence scientifique Espace Culturel Terraqué Auditorium Carnac
Conférence scientifique
Espace Culturel Terraqué Auditorium 26 Rue du Tumulus Carnac Morbihan
Début : 2026-03-26 17:30:00
fin : 2026-03-26 19:00:00
À 17h30 Conférence scientifique sur la 4ème dimension par Jean-Claude HARRY.
Dans un monde tridimensionnel, nous considérons ce que nous percevons dans cet espace comme réalité. Et cet environnement géré par des lois physiques rationnelles nous rassure. Mais existe-t-il une autre réalité dans des dimensions supérieures ? Une approche de la quatrième dimension tout aussi réelle bien que non observable. Gratuit. Se présenter à partir de 17h. .
