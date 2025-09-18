Conférence scientifique de Geneviève Martin Les épices, ces fabuleuses plantes médicinales. Auditorium Terraqué Carnac

Conférence scientifique de Geneviève Martin Les épices, ces fabuleuses plantes médicinales.

Auditorium Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac Morbihan

Début : 2025-09-18 18:00:00

fin : 2025-09-18 19:30:00

2025-09-18

Geneviève Martin, infirmière et consultante en Ayurvéda, raconte les épices comme des plantes médicinales, en décortique les goûts, les propriétés médicinales, les qualités de chaque épice et donne des recettes remèdes-maison, avec leurs différentes utilisations culinaires. Elle est l’auteure de Le livre Santé des épices & 200 recettes (Éditions du Dauphin).

Durée 1h à 1h30 suivi d’un échange avec la conférencière.

Réservation en ligne www.artetculture-carnac.com .

