Conférence scientifique FabLab, Agriculture & Agroécologie Méru

Conférence scientifique FabLab, Agriculture & Agroécologie

21 rue Anatole France Méru Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 18:00:00

fin : 2025-10-03 21:00:00

Date(s) :

2025-10-03

On n’arrête pas le progrès !

Vous aimeriez en savoir plus sur les nouvelles technologies ?

La médiathèque vous invite le vendredi 03 octobre à partir de 18h pour une conférence scientifique présentée par M. Luc Hanneuse, enseignant-chercheur à l’Institut UniLaSalle.

Animation gratuite sur inscription obligatoire au lien suivant https://reservation.mediatheque-meru.fr/autres-animations/ ou par téléphone au 03.44.52.34.60.

21 rue Anatole France Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 84 40 86 contact@tourisme-vexin-nacre.fr

English :

There’s no stopping progress!

Would you like to find out more about new technologies?

The media library invites you to a scientific conference on Friday, October 03, starting at 6pm, presented by Mr Luc Hanneuse, teacher-researcher at the UniLaSalle Institute.

The event is free of charge, but registration is required at https://reservation.mediatheque-meru.fr/autres-animations/ or by calling 03.44.52.34.60.

German :

Der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten!

Möchten Sie mehr über neue Technologien erfahren?

Die Mediathek lädt Sie am Freitag, den 03. Oktober ab 18 Uhr zu einer wissenschaftlichen Konferenz ein, die von Herrn Luc Hanneuse, Lehrer und Forscher am Institut UniLaSalle, präsentiert wird.

Kostenlose Veranstaltung mit obligatorischer Anmeldung unter folgendem Link: https://reservation.mediatheque-meru.fr/autres-animations/ oder telefonisch unter 03.44.52.34.60.

Italiano :

Non si può fermare il progresso!

Volete saperne di più sulle nuove tecnologie?

La Mediateca vi invita venerdì 3 ottobre dalle 18.00 a una conferenza scientifica presentata da Luc Hanneuse, insegnante-ricercatore dell’Istituto UniLaSalle.

L’evento è gratuito, ma è necessaria l’iscrizione all’indirizzo https://reservation.mediatheque-meru.fr/autres-animations/ o al numero 03.44.52.34.60.

Espanol :

No se puede detener el progreso

¿Quiere saber más sobre las nuevas tecnologías?

La mediateca le invita el viernes 3 de octubre a partir de las 18.00 h a una conferencia científica presentada por el Sr. Luc Hanneuse, profesor-investigador del Instituto UniLaSalle.

El acto es gratuito, pero es necesario inscribirse en https://reservation.mediatheque-meru.fr/autres-animations/ o llamando al 03.44.52.34.60.

