Conférence scientifique LA CHALEUR Saint-Michel-de-Fronsac
vendredi 18 septembre 2026 · Saint-Michel-de-Fronsac
Informations pratiques
Saint-Michel-de-Fronsac
Conférence scientifique LA CHALEUR
salle des associations Saint-Michel-de-Fronsac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18 20:00:00
Date(s) :
2026-09-18
L’été 2026 a été difficile en Aquitaine. Des mesures de restriction de consommation d’eau. Plusieurs canicules. Et de grands incendies. Des événements comparables se sont produits ailleurs dans le monde. Pourquoi ne pas essayer de comprendre pour agir ?
Entrée gratuite, réservation obligatoire au 06 47 51 64 25 .
salle des associations Saint-Michel-de-Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 51 64 25 michel.drouet.ip@gmail.com
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English :
L’événement Conférence scientifique LA CHALEUR Saint-Michel-de-Fronsac a été mis à jour le 2026-09-01 par OT du Fronsadais