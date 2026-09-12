Conférence scientifique Programmation informatique Biblio’fil Place de la République Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Conférence scientifique Programmation informatique Biblio’fil

Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 10:00:00

fin : 2026-11-12 12:00:00

Date(s) :

2026-10-08 2026-10-15 2026-11-05 2026-11-12 2026-11-19 2026-11-26

Apprenez les bases de la programmation informatique, pour comprendre les dessous de vos ordinateurs.

Conférence scientifique animée par Yves Baudouin, en partenariat avec l’antenne ancenienne de l’université permanente de Nantes.

L’ordinateur est devenu depuis longtemps un outil incontournable, permettant d’accomplir de multiples activités relationnelles via les messageries, administratives grâce aux logiciels de calcul et de traitement de texte, de détentes avec les logiciels de jeux ou de vidéos, etc.

Mais qui dit informatique dit programmation !

Gratuit, sur inscription au 02 40 83 22 30 ou en ligne sur le site Biblio’fil. .

Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30

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English :

Learn the basics of computer programming to understand how your computers work.

L’événement Conférence scientifique Programmation informatique Biblio’fil Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-08-17 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis