Conférence scientifique Programmation informatique Biblio’fil Place de la République Ancenis-Saint-Géréon
jeudi 8 octobre 2026 · Place de la République · Ancenis-Saint-Géréon
Informations pratiques
Ancenis-Saint-Géréon
Conférence scientifique Programmation informatique Biblio’fil
Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 10:00:00
fin : 2026-11-12 12:00:00
Date(s) :
2026-10-08 2026-10-15 2026-11-05 2026-11-12 2026-11-19 2026-11-26
Apprenez les bases de la programmation informatique, pour comprendre les dessous de vos ordinateurs.
Conférence scientifique animée par Yves Baudouin, en partenariat avec l’antenne ancenienne de l’université permanente de Nantes.
L’ordinateur est devenu depuis longtemps un outil incontournable, permettant d’accomplir de multiples activités relationnelles via les messageries, administratives grâce aux logiciels de calcul et de traitement de texte, de détentes avec les logiciels de jeux ou de vidéos, etc.
Mais qui dit informatique dit programmation !
Gratuit, sur inscription au 02 40 83 22 30 ou en ligne sur le site Biblio’fil. .
Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Learn the basics of computer programming to understand how your computers work.
L’événement Conférence scientifique Programmation informatique Biblio’fil Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-08-17 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
À voir aussi à Ancenis-Saint-Géréon (Loire-Atlantique)
- Ancenis Défile Cour du Château Ancenis-Saint-Géréon 12 septembre 2026
- Concert Valentin Vierling Rythm Party Ancenis-Saint-Géréon 13 septembre 2026
- Ateliers créatifs Biblio’fil Place de la République Ancenis-Saint-Géréon 16 septembre 2026
- Soirée stand up Carton Comedy Club Bar ChiFouMi Le ChiFouMi Bar ludique & Boutique Ancenis-Saint-Géréon 18 septembre 2026
- Les kilomètres de la soif La Guère Ancenis-Saint-Géréon 19 septembre 2026