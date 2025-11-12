Conférence scientifique Salut les aliens ! avec Jean-Sébastien Steyer Amphithéâtre Cuénot Muséum Aquarium Nancy

Conférence scientifique Salut les aliens ! avec Jean-Sébastien Steyer

Amphithéâtre Cuénot Muséum Aquarium 13 rue Godron Nancy Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Mercredi Mercredi 2025-11-12 19:00:00

fin : 2025-11-12

2025-11-12

Salut les Aliens ! Petits gris ou hommes verts, géants à tentacules, les extraterrestres de la science-fiction arborent des morphologies variées, mais ils empruntent tous leurs caractéristiques aux espèces bien réelles. Qu’est-ce qu’un midichlorien ? Comment les vers géants se déplacent-ils sur Dune ? Et où classer le monstre Alien dans l’arbre du Vivant ? Glissez-vous dans la peau d’un naturaliste pour décrypter, à la lumière des connaissances actuelles, ces icônes de la culture pop. Une enquête entre biologie, évolution et science-fiction pour éveiller votre curiosité tout en aiguisant votre sens critique. Une conférence de Jean-Sébastien Steyer proposée en écho à l’exposition photographique “Sommes-nous seuls dans l’univers?” d’Alexa Brunet au CCAM/ Scène Nationale de Vandœuvre.

Réservation en ligne.Tout public

English :

Hello Aliens! From tiny greys and green men to tentacled giants, the aliens of science fiction come in all shapes and sizes, but they all borrow their characteristics from real species. What is a midichlorian? How do giant worms get around on Dune? And where does the Alien monster fit into the Tree of Life? Slip into the shoes of a naturalist to decipher these pop culture icons in the light of current knowledge. An investigation combining biology, evolution and science fiction to arouse your curiosity and sharpen your critical faculties. A lecture by Jean-Sébastien Steyer to coincide with Alexa Brunet’s photographic exhibition Are we alone in the universe? at CCAM/Scène Nationale de Vand?uvre.

Book online.

German :

Hallo, Aliens! Ob kleine Graue, grüne Männchen oder Riesen mit Tentakeln die Außerirdischen aus der Science-Fiction haben viele verschiedene Körperformen, aber alle haben ihre Eigenschaften von realen Spezies übernommen. Was ist ein Midichlorian? Wie bewegen sich die Riesenwürmer auf Dune? Und wo ist das Monster Alien im Baum des Lebendigen einzuordnen? Schlüpfen Sie in die Rolle eines Naturforschers und entschlüsseln Sie diese Ikonen der Popkultur im Lichte des aktuellen Wissens. Eine Untersuchung zwischen Biologie, Evolution und Science-Fiction, die Ihre Neugier weckt und gleichzeitig Ihren kritischen Sinn schärft. Ein Vortrag von Jean-Sébastien Steyer als Echo auf die Fotoausstellung Sind wir allein im Universum von Alexa Brunet im CCAM/ Scène Nationale de Vand?uvre.

Online-Reservierung.

Italiano :

Ciao alieni! Dai piccoli grigi e verdi ai giganti tentacolari, gli alieni della fantascienza sono di tutte le forme e dimensioni, ma tutti prendono in prestito le loro caratteristiche da specie molto reali. Che cos’è un midichlorian? Come si muovono i vermi giganti su Dune? E come si classifica il mostro alieno nell’Albero della Vita? Calatevi nei panni di un naturalista per decifrare queste icone della cultura pop alla luce delle conoscenze attuali. Un’indagine che unisce biologia, evoluzione e fantascienza per stimolare la vostra curiosità e affinare le vostre facoltà critiche. Un intervento di Jean-Sébastien Steyer in occasione della mostra fotografica di Alexa Brunet Siamo soli nell’universo? al CCAM/Scène Nationale de Vand?uvre.

Prenota online.

Espanol :

¡Hola, extraterrestres! Pequeños hombres grises o verdes, gigantes con tentáculos, los alienígenas de la ciencia ficción tienen todas las formas y tamaños, pero todos toman prestadas sus características de especies muy reales. ¿Qué es un midicloriano? ¿Cómo se desplazan los gusanos gigantes en Dune? ¿Y qué lugar ocupa el monstruo alienígena en el Árbol de la Vida? Ponte en la piel de un naturalista para descifrar estos iconos de la cultura pop a la luz de los conocimientos actuales. Una investigación que combina biología, evolución y ciencia ficción para despertar su curiosidad y agudizar sus facultades críticas. Conferencia de Jean-Sébastien Steyer con motivo de la exposición fotográfica de Alexa Brunet ¿Estamos solos en el universo? en el CCAM/Scène Nationale de Vand?uvre.

Reserva en línea.

