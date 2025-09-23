Conférence « Se former avec le CPF » Troyes

Conférence « Se former avec le CPF » Troyes mardi 23 septembre 2025.

Conférence « Se former avec le CPF »

Le Rucher Créatif Troyes Aube

2025-09-23 18:30:00

2025-09-23 19:30:00

2025-09-23

Vous êtes salarié(e) ou indépendant(e) et vous vous questionnez sur l’utilisation de votre CPF (Compte Personnel Formation) pour évoluer ou vous reconvertir ? Venez découvrir comment est alimenté votre compte, comment l’utiliser, quels sont les dotations et les abondements possibles, et que permet de financer votre crédit CPF ?

Vous disposez peut-être d’un Compte prévention pénibilité de quoi s’agit-il ? A quoi sert-il ? Venez découvrir ses utilisations possibles au Rucher Créatif ! .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est

