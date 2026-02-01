CONFÉRENCE SE LIBÉRER DU SYNDROME DE L’IMPOSTEUR Salle Houat Pornichet

CONFÉRENCE SE LIBÉRER DU SYNDROME DE L’IMPOSTEUR

Salle Houat 2 avenue Gambetta Pornichet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 19:15:00

fin : 2026-02-23

Date(s) :

2026-02-23

Gagner en confiance, reconnaître sa valeur une conférence pour se libérer du syndrome de l’imposteur.

Les doutes, la peur de ne pas être à la hauteur ou de se sentir à sa place…. bloque dans les projets, les ambitions, la carrière ? Graine d’Optimisme organise une conférence le lundi 23 février afin de découvrir les comportements liés au syndrome de l’imposteur et des moyens concrets pour y faire face.

Informations pratiques

Où ?

Salle Houat Le Phare

Quand ?

Lundi 23 février

⏰ Horaires ?

A 19h15

L’entrée est-elle payante ?

Non, l’entrée est gratuite.

️ Faut-il réserver ?

Oui il faut réserver. Le lien d’inscription est le suivant s’inscrire. .

Salle Houat 2 avenue Gambetta Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 87 30 71 35 sonia@grainedoptimisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement CONFÉRENCE SE LIBÉRER DU SYNDROME DE L’IMPOSTEUR Pornichet a été mis à jour le 2026-02-10 par ADT44