CONFÉRENCE SE LIBÉRER DU SYNDROME DE L’IMPOSTEUR Salle Houat Pornichet
Salle Houat 2 avenue Gambetta Pornichet Loire-Atlantique
Début : 2026-02-23 19:15:00
Gagner en confiance, reconnaître sa valeur une conférence pour se libérer du syndrome de l’imposteur.
Les doutes, la peur de ne pas être à la hauteur ou de se sentir à sa place…. bloque dans les projets, les ambitions, la carrière ? Graine d’Optimisme organise une conférence le lundi 23 février afin de découvrir les comportements liés au syndrome de l’imposteur et des moyens concrets pour y faire face.
Salle Houat Le Phare
Lundi 23 février
A 19h15
Non, l’entrée est gratuite.
Oui il faut réserver. Le lien d’inscription est le suivant s’inscrire. .
Salle Houat 2 avenue Gambetta Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 87 30 71 35 sonia@grainedoptimisme.fr
