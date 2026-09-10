Informations pratiques

Falaise

Conférence « Se nourrir malgré tout : cuisines et astuces en Normandie pendant la guerre » par Christiane Dorléans et David Lecoeur

Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09 11:00:00

fin : 2026-12-09 12:30:00

Date(s) :

2026-12-09

Rendez-vous le mercredi 9 décembre au Mémorial de Falaise pour une nouvelle conférence proposée dans le cadre des Mercredis de l’Histoire.

Au programme : « Se nourrir malgré tout : cuisines et astuces en Normandie pendant la guerre » par Christiane Dorléans et David Lecoeur (Asso. Monviette Nature)

Rendez-vous le mercredi 9 décembre au Mémorial de Falaise pour une nouvelle conférence proposée dans le cadre des Mercredis de l’Histoire.

Au programme : « Se nourrir malgré tout : cuisines et astuces en Normandie pendant la guerre » par Christiane Dorléans et David Lecoeur, de l’association Monviette Nature en Pays d’Auge

Comment se nourrir lorsque les denrées, le combustible et l’énergie viennent à manquer ? À partir d’objets collectés en Normandie, cette conférence propose d’entrer dans les cuisines familiales des années de guerre. Une « marmite norvégienne », fabriquée par une famille en 1943 pour poursuivre la cuisson des aliments tout en économisant le combustible, en constituera le fil rouge. Une yaourtière ancienne permettra de retrouver le même principe ingénieux de conservation de la chaleur. Rationnement, produits de substitution, recettes et menus de restrictions montreront comment les Normands adaptèrent leur alimentation aux pénuries. Une histoire du quotidien, restituée par l’association Monviette Nature en Pays-d’Auge, où se rencontrent nécessité, débrouillardise, transmission familiale et patrimoine alimentaire.

Christiane Dorléans coordinatrice de Montviette Nature en Pays d’Auge et David Lecoeur, historien, et membre de Monviette Nature.

Pratique :

✔ Le mercredi 9 décembre à 11h au Mémorial de Falaise

✔ Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles .

Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 20 02 97

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English : Conférence « Se nourrir malgré tout : cuisines et astuces en Normandie pendant la guerre » par Christiane Dorléans et David Lecoeur

Join us on Wednesday 9 December at the Falaise Memorial for a new talk organised as part of the ‘Mercredis de l’Histoire’ series.

On the programme: “Finding food despite the circumstances: cooking and tips in Normandy during the war” by Christiane Dorléans and David Lecoeur (Monviette Nature Ass…

L’événement Conférence « Se nourrir malgré tout : cuisines et astuces en Normandie pendant la guerre » par Christiane Dorléans et David Lecoeur Falaise a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Falaise – Suisse Normande