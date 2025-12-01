Conférence Se préparer à l’hiver avec la naturopathie Salle du conseil Plobannalec-Lesconil
Conférence Se préparer à l’hiver avec la naturopathie Salle du conseil Plobannalec-Lesconil lundi 1 décembre 2025.
Conférence Se préparer à l’hiver avec la naturopathie
Salle du conseil 1 rue de la mairie Plobannalec-Lesconil Finistère
Début : 2025-12-01 19:00:00
fin : 2025-12-01 20:30:00
2025-12-01
Avec l’association L’esprit Yoga , Pauline Bonte (naturopathe, professeure de yoga et ergothérapeute) vous propose une conférence naturo d’1H30 autour de l’immunité.
Comment soutenir son organisme en hiver grâce à la naturopathie ?
Au programme
– L’alimentation comment équilibrer ses repas ? Quels sont les nutriments essentiels pour une bonne immunité ?
– L’hygiène de vie et si le sommeil, l’activité physique, la respiration pouvaient soutenir notre immunité ?
– Quelles plantes, bourgeons, produits de la ruche utiliser l’hiver pour soutenir son organisme ?
– Temps d’échange et de questions
Cette conférence est ouverte à tous, et sera utile pour tous enfants comme adultes.
Tarif 10€ pour les adhérents de l’association L’Esprit Yoga / 12€ pour les non-adhérents. Paiements sur place par chèque (à l’ordre de L’esprit Yoga) ou espèces.
Places limitées, inscription ici https://www.momoyoga.com/paulinebonte-yoga-et-naturopathie/lesson/28133519/Conference-naturo-immunite-alimentation-hygiene-de-vie-se-preparer-a-l-hiver
Informations et inscriptions auprès de
– Pauline Bonte, 06 35 24 71 81 , contact@paulinebonte.fr ou https://paulinebonte.fr/
ou
– Liliane Doaré, présidente de l’association L’Esprit Yoga, sab.doare@wanadoo.fr ou https://www.helloasso.com/associations/l-esprit-yoga-a-plobannalec-lesconil .
Salle du conseil 1 rue de la mairie Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 6 87 44 13 48
