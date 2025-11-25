Conférence Sécurité sociale de l’alimentation Le Mix Mourenx

Conférence Sécurité sociale de l’alimentation

Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

Et si manger devenait un droit universel, garanti collectivement ? La Sécurité Sociale de l’Alimentation (SSA) est une proposition citoyenne ambitieuse pour garantir à toutes et tous l’accès à une alimentation de qualité, choisie ,durable et rémunératrice pour les producteurs. .

Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 59 00

