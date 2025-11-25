Conférence Sécurité sociale de l’alimentation Le Mix Mourenx
Conférence Sécurité sociale de l’alimentation
Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-11-25
Et si manger devenait un droit universel, garanti collectivement ? La Sécurité Sociale de l’Alimentation (SSA) est une proposition citoyenne ambitieuse pour garantir à toutes et tous l’accès à une alimentation de qualité, choisie ,durable et rémunératrice pour les producteurs. .
Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 59 00
