Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence Sécurité sociale de l’alimentation Le Mix Mourenx

Conférence Sécurité sociale de l'alimentation

Conférence Sécurité sociale de l’alimentation Le Mix Mourenx mardi 25 novembre 2025.

Conférence Sécurité sociale de l’alimentation

Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25
fin : 2025-11-25

Date(s) :
2025-11-25

Et si manger devenait un droit universel, garanti collectivement ? La Sécurité Sociale de l’Alimentation (SSA) est une proposition citoyenne ambitieuse pour garantir à toutes et tous l’accès à une alimentation de qualité, choisie ,durable et rémunératrice pour les producteurs.   .

Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 59 00 

English : Conférence Sécurité sociale de l’alimentation

German : Conférence Sécurité sociale de l’alimentation

Italiano :

Espanol : Conférence Sécurité sociale de l’alimentation

L’événement Conférence Sécurité sociale de l’alimentation Mourenx a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Coeur de Béarn