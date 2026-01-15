Conférence Semaine Occitane CRR de Limoges Limoges
Conférence Semaine Occitane
CRR de Limoges 9 Rue Fitz James Limoges Haute-Vienne
Dans le cadre de la Semaine Occitane, le CRR (Conservatoire à Rayonnement Régional) de Limoges organise une conférence sur la région du Morvan, intitulée MORVAN DES FOLKLORISTES AU REVIVALISTES, 100 ANS DE MUSIQUE TRADITIONNELLE . Ce moment de découverte et d’échanges sera mené par Vincent Belin. Il s’agit de comprendre l’histoire musicale et musicienne de ce territoire du centre de la Bourgogne.
Entrée libre et sans réservation dans la limite des places disponibles. .
