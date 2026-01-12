Conférence (Semaine thématique “Le Moyen Âge et la fantasy”) CDMA Égletons
Conférence (Semaine thématique “Le Moyen Âge et la fantasy”)
CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons Corrèze
L’image que nous avons du Moyen Age diffère souvent de la réalité. L’émergence de séries, de jeux-vidéos, de livres, de festivals sur cette période amènent souvent à confondre le Moyen Age et la fantasy. Face à ces différentes formes de médiévalismes, les chercheurs se questionnent sur la part de vérité et d’idées reçues. .
CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 29 66
