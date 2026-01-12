Conférence (Semaine thématique “Le Moyen Âge et la fantasy”) CDMA Égletons

Conférence (Semaine thématique “Le Moyen Âge et la fantasy”)

L’image que nous avons du Moyen Age diffère souvent de la réalité. L’émergence de séries, de jeux-vidéos, de livres, de festivals sur cette période amènent souvent à confondre le Moyen Age et la fantasy. Face à ces différentes formes de médiévalismes, les chercheurs se questionnent sur la part de vérité et d’idées reçues. .

